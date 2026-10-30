В Дніпрі внаслідок атаки РФ стався блекаут, - ОВА

Ганжа проінформував, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Через російську атаку на Дніпро в четвер, 29 жовтня, у різних частинах міста зникло світло. В місті та прилеглих населених пунктах без електроенергії залишилося понад 350 тисяч абонентів, повідомляється в Telegram-каналі начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи.

"Ворог вкотре за день атакував Дніпро. Попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах", - йдеться в його повідомленні.

Ганжа проінформував, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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Він додав, що насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів.

В повідомленні ДТЕК вказано, що було пошкоджено обладнання магістральних мереж.

"Пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електростачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", - уточнюється в заяві.

Вранці 30 жовтня Ганжа зазначив, що енергетикам вдалося повернути світло частині споживачів Дніпропетровщини. Однак вже незабаром Дніпро знову поринув у темряву.

"Основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів", - написав він.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, енергетична система міста не витримує навантаження.

"На жаль, в Дніпрі знову блекаут. Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує", - написав він у Telegram.

Він закликав містян залишатись вдома, адже жоден електротранспорт, окрім автобусів, не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.

РФ б'є по енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті ударів російських окупантів місто Конотоп з населенням в 70 тисяч в Сумській області залишилося повністю без електроенергії. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін зазначив, що запаси пального для дизель-генераторів на критичних об'єктах вже вичерпуються. Семеніхін наголосив, що ситуація з електроенергією в місті критична. За його словами, ворог поцілив в енергооб’єкти, які не були захищені від атак.

Також ми писали, що в низкі областей України в п'ятницю, 30 жовтня, будуть діяти графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак по енергетиці країни. В Укренерго вказали, що графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів будуть застосовуватися обсягом від 1.5 до 2.5 черг протягом доби, що становить від 6 до 10 годин без світла. Відомі графіки для Київської, Черкаської, Полтавської та Харківської областей.

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