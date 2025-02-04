В Україні другий день в окремих областях споживачам відключають електроенергію.

У деяких областях України сьогодні, 4 лютого, не буде світла. Енергетики повідомили про застосування екстрених відключень.

Компанія ДТЕК у своєму Telegram-каналі повідомила, що світло вимикатимуть жителям Дніпропетровської та Донецької областей.

"За командою Укренерго в Дніпропетровську та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в АТ "Сумиобленерго" заявили, що в області введено графіки аварійних відключень.

"За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", - уточнили в обленерго.

Також не буде світла в Кіровоградській області. У "Кіровоградобленерго" повідомили, що за розпорядженням "Укренерго" за режимом роботи Об'єднаної енергетичної системи України з 07:42 також введено в дію графік аварійних відключень.

Варто зазначити, що це вже другий день поспіль, коли в Україні застосовують графіки відключень світла після тривалого періоду без відключень.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

3 лютого в низці областей України було запроваджено графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені застосувати аварійні відключення.

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