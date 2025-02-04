У деяких областях України сьогодні, 4 лютого, не буде світла. Енергетики повідомили про застосування екстрених відключень.
Компанія ДТЕК у своєму Telegram-каналі повідомила, що світло вимикатимуть жителям Дніпропетровської та Донецької областей.
"За командою Укренерго в Дніпропетровську та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.
При цьому в АТ "Сумиобленерго" заявили, що в області введено графіки аварійних відключень.
"За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", - уточнили в обленерго.
Також не буде світла в Кіровоградській області. У "Кіровоградобленерго" повідомили, що за розпорядженням "Укренерго" за режимом роботи Об'єднаної енергетичної системи України з 07:42 також введено в дію графік аварійних відключень.
Варто зазначити, що це вже другий день поспіль, коли в Україні застосовують графіки відключень світла після тривалого періоду без відключень.
Графіки відключення світла в Україні - останні новини
3 лютого в низці областей України було запроваджено графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.
В "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені застосувати аварійні відключення.