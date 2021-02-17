Таким чином, релігійні організації, так само як і населення, зможуть купувати газ в лютому-березні за ціною не вище 6,99 грн за куб. м.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для релігійних організацій на період з 1 лютого по 31 березня на рівні 6,99 грн за куб. м.

Відповідну постанову, якою вносяться зміни на додаток до "карантинної" постанови №1236, прийнято на засіданні уряду сьогодні.

Читайте також"Нафтогаз" встановив ціну на газ у лютому: вона нижча за рекомендовану Кабміном

"Що стосується ціни на природний газ для релігійних організацій у розмірі 6,99 грн за куб.м, прошу встановити з 1 лютого по 31 березня", – сказав в ході засідання уряду міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що цьому передувало

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище за грудневу ціну на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Наприкінці січня Кабінет Міністрів України розширив дію граничної ціни на природний газ у розмірі 6,99 грн за куб.м у лютому-березні 2021 року на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна