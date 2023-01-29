Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала угоду "значною та історичною".

На тлі відмови від російських енергоносіїв Італія уклала газовий контракт із Лівією на $8 млрд. Це найбільша разова інвестиція в енергетичний сектор північноафриканської країни за більш ніж два десятиліття.

Про це пише Associated Press. Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні в ході візиту до Лівії заявила, що у вартість також включена розробка екологічно чистої енергії, зокрема, сонячної, і технології уловлювання вуглецю.

Контракт у присутності Мелоні підписали гендиректор італійської державної енергетичної компанії ENI Клаудіо Дескальці і Лівійська національна нафтова корпорація.

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Угода на 8 мільярдів доларів передбачає розробку двох лівійських морських газових родовищ. ENI заявила, що почне видобуток газу в 2026 році і, за оцінками, досягне 21,2 мільйона кубічних метрів на день.

Прем'єр-міністр Італії назвала угоду "значною та історичною", яка допоможе Європі забезпечити безпеку джерел енергії.

"Лівія, безсумнівно, є для нас стратегічним економічним партнером", - сказала Мелоні.

Раніше Мелоні відвідала Алжир, основного постачальника природного газу в Італію, де підписала кілька меморандумів.

Відмова Європи від російського газу

Як повідомляв УНІАН, багато країн Євросоюзу повністю або дуже сильно залежали від поставок російського газу. Після початку вторгнення РФ в Україну більшість країн почали скорочувати цю залежність.

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи "Північним потоком-1" нібито через несправність на обладнанні. Однак у компанії Siemens Energy, яка обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявили, що озвучені Росією несправності не повинні зупиняти роботу трубопроводу. 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік-1" на невизначений термін.

У жовтні 2022 року російський "Газпром" припинив постачання газу до Італії через Австрію нібито через "неможливість його транспортування". Після цього Італія заявила про намір удвічі збільшити свій власний видобуток газу - до 6 млрд м3 на рік. Італійський уряд також санкціонує нове морське буріння в Адріатичному морі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у грудні заявила, що Італія, яка стала однією з країн, найбільш постраждалих від газового шантажу РФ, менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%.

Загалом, за даними аналітиків компанії ICIS, країни Євросоюзу в листопаді скоротили попит на російський газ на чверть. Аналогічне падіння відбулося і в жовтні. За даними ICIS, у Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, у листопаді попит впав на 23% і 21% відповідно. У Франції та Іспанії він знизився більш ніж на п'яту частину, а в Нідерландах трохи більше третини.

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