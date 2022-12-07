1 листопада 2022 року "Газпром" припинив постачання газу до Італії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Італія менш ніж за рік зменшила залежність від російського газу з 40% до 10%.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на заходах, присвячених 120 – річчю університету Бокконі в Мілані, зазначивши при цьому, що Італія - одна з країн, найбільш постраждалих від російського газового шантажу.

"Італія - одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу. Путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців. Але нам вдалося це компенсувати. І Італія є відмінним прикладом. Раніше ви імпортували 40% газу з Росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки вражаючим зусиллям з диверсифікації поставок", — заявила вона.

Відео дня

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Зеленський про енергофронт: готуємо відповіді та на можливі нові атаки

В "Укренерго" повідомили, як сьогодні будуть економити електроенергію в Україні

За крок від ембарго світова економіка готується до дефіциту дизпалива - Bloomberg