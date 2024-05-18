При цьому країни далекого зарубіжжя збільшують закупівлі.

Найбільші імпортери російського вугілля - Китай, Індія і Туреччина - у першому кварталі року різко знизили його закупівлі, пишуть "Ведомости" з посиланням на статистику Міненерго.

Експорт в Індію і Туреччину за перші три місяці впав удвічі порівняно з аналогічними показниками минулого року і скоротився до 4,7 млн тонн і 4,1 млн тонн відповідно. Китай скоротив закупівлі російського вугілля на 16% до 12,9 млн тонн, також знизилися поставки з РФ до Південної Кореї, Японії і Тайваню.

При цьому країни далекого зарубіжжя збільшують закупівлі. Поставки в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) збільшилися на 8% до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупив за перший квартал на 1% більше, ніж роком раніше - 2,5 млн тонн.

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За оцінками трейдерів та аналітиків, у травні російський експорт нафти до Сінгапуру сягне найвищого рівня цього року, оскільки російські нафтопереробні заводи відновлюються після атак дронів, і ця тенденція збережеться в міру введення нових потужностей.

Як пише Reuters, імпорт до Сінгапуру російської нафти, ключового інгредієнта для виробництва нафтохімічних продуктів, таких як пластмаси та текстильні волокна, у травні зросте приблизно до 415 000 метричних тонн, за оцінками LSEG Research, тоді як консалтингова компанія FGE очікує майже 500 000 тонн.

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