10 жовтня спостерігалися тимчасові відключення у зв'язку з пошкодженням системи електропостачання.

Ситуація з електропостачання у Києві на сьогодні стабілізована і відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вчора були тимчасові відключення у зв'язку з пошкодженням системи електропостачання. На сьогодні ми стабілізували ситуацію і сьогодні ніяких відключень не буде", - сказав Кличко.

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За словами міського голови, після вчорашніх обстрілів у столиці постраждало 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів освіти, 2 заклади соціальної сфери, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров'я та 2 адміністративні будівлі.

"Переважна більшість будівель мають пошкодження - вибиті вікна вибуховою хвилею, значних пошкоджень для будівель не було... Відселення людей це не вимагає, але тимчасово люди можуть переїхати до моменту, поки вставлять вікна", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що ніяких змін у графіку початку опалювального сезону не планується.

"Ми будемо дивитися на погодні умови та інформувати киян про підключення до центрального опалення. Рекомендую всім підготуватися до опалювального сезону, перевірити, щоб не втрачати енергію, вікна, утеплення будинків... Краще перестрахуватися - теплі речі вам не зашкодять цієї зими", - сказав мер.

Удар по Україні:

Вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 80 ракетних і авіаційних ударів по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

Також під удар потрапив Київ.

За даними Генерального штабу Збройних сил України Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені.

Відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Через ракетні обстріли Україна ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

Увечері 10 жовтня було відновлено електропостачання в 3 тисячах 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Станом на вечір 10 жовтня залишився знеструмлений 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

11 жовтня з'явилася інформація про те, що в Києві та області вводять віялові відключення.

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