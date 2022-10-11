Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

Починаючи з 11 жовтня енергетики на щоденній основі заздалегідь будуть оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

У деяких районах світло вимикатимуть з 6:00 по 10:00; з 14:00 по 18:00; з 22:00 по 02:00. В інших - з 10:00 по 14:00; з 18:00 по 22:00; з 02:00 по 06:00.

Шукайте свій населений пункт тут:

Погодинні відключення у Києві тут:

Перебої з електроенергією унаслідок ударів Росії

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль попереджав про віялові відключення у чотирьох областях та в Києві.

Електропостачання порушено практично по всій країні, зазначав він. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.

Прем’єр повторно закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", – повідомив прем’єр.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тисяч 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

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