На думку експерта, можливе призначення міністром енергетики Вітренко, свідчить про кадрову кризу влади.

На посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру Юрія Вітренка, у якого конфлікт інтересів на 20 млн доларів.

Про це написав експерт з енергетичних питань Валентин Землянський на своїй сторінці в Facebook.

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На думку експерта, можливе призначення міністром енергетики Вітренко, свідчить про кадрову кризу влади.

"Ходять чутки про призначення пана Вітренка на позицію міністра енергетики. Кадрова криза влади очевидна. Міністр з конфліктом інтересів на 20 млн доларів. Натомість боротьба з корупцією досягла неймовірних висот. Це Україна, дитинко", - написав Землянський.

Раніше інформацію про можливе призначення колишнього виконавчого директора НАК " Нафтогаз України" Юрія Вітренко міністром енергетики повідомив OBOZREVATEL.

Зокрема видання повідомило, що Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме він розглядається як один з кандидатів на посаду міністра енергетики.

При цьому збитковою компанія стала, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренко (за 9 місяців 2020-го збиток склав 600 млн доларів). Відповідний позов був поданий в лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз. Про це свідчить позовна заява Вітренко, яка є в розпорядженні OBOZREVATEL.

Топ-менеджерам "Нафтогазу", які привели національну компанію до багатомільярдних збитків, прописали в контрактах виплату премій у розмірі 1% від 2,9 млрд доларів – суми виграшу в суперечці з "Газпромом".

Частина суми була виплачена Вітренко, проте "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони й склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, тепер президенту Володимиру Зеленському пропонують призначити колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Вітренко в якості міністра енергетики. Його звільнили з "Нафтогазу" в липні 2020-го.

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Автор: УНІАН