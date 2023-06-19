Оплату за спожиту електроенергію здійснювали коштами лісогосподарського підприємства.

Службовців лісогосподарського підприємства на Тернопільщині викрили на незаконному відборі електроенергії.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Телеграм-каналі, лісники "намайнили" криптовалюти на 1,5 млн грн.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури задокументовано вчинення службовими особами філії державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" розтрати, шляхом незаконного відбору електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службові особи однієї з філій державного підприємства встановили у приміщеннях лісництв та господарських будівлях технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність нелегальних центрів з майнінгу криптовалют.

За даними прес-служби, службовці понад рік незаконно збагачувались завдяки накопиченню на створених ними електронних гаманцях криптовалюти, а оплату за спожиту електроенергію здійснювали коштами держпідприємства.

При цьому, через використання значних об’ємів енергетичних потужностей на лісовому підприємстві, відбувалось неодноразове перевантаження комунальних мереж житлового фонду та критичної інфраструктури.

Під час обшуків виявлено та вилучено документацію та технологічне обладнання для майнінгу криптовалют і комп’ютерну техніку вартістю понад 3 млн грн.

Перевіряється причетність до даного злочину службових осіб інших лісогосподарських підприємств.

В Україні ліквідували підпільний майнінг-центр криптовалют

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України в Одесі ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют.

Нелегальний центр майнінгу криптовалют викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури.

За даними слідства, діяльність "бізнесменів" могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері. Зокрема, для залізничних перевезень.

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