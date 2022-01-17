Зловмисники викрадали промислові обсяги електроенергії, що могло призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері.

В Одесі ліквідували підпільний майнінг-центр криптовалют.

Про це журналістам повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що під час слідчо-оперативних дій в місті ліквідовано нелегальний центр майнінгу криптовалют, що викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури.

"Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, в тому числі під час залізничних перевезень. Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких встановить експертиза", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє жителів Одеси. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей було встановлено в орендованому складському приміщенні на території міста. Частину отриманого "прибутку" ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб. Решту цифрових грошей зберігали у власних віртуальних гаманцях.

Читайте такожНе біткоїном єдиним: експерт назвав найперспективніші криптовалюти у 2022 роціВстановлено, що електроживлення спеціалізованого обладнання зловмисники здійснювали з несанкціонованого підключення до державної електромережі. Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання ділків правоохоронці виявили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют, засоби зв'язку та відповідну документацію.

Усе вилучене спрямовано на експертизу. Зараз встановлюються усі обставини злочину, вживаються заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше УНІАН писав, як популярний серед українців антивірус потайки майнить криптовалюту.

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