Перевірки проводять на запит української сторони.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) розпочали і незабаром завершать проведення перевірки двох об'єктів в Україні на тлі звинувачень РФ про нібито виробництво "брудних бомб".

Про це повідомляється на сайті Агентства.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що висновки щодо останніх перевірок на двох об'єктах будуть надані протягом цього тижня.

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Відомо, що перевірку проводять на запит України. Його подали після розповсюдження Росією фейкових заяв про діяльність, пов'язану з нібито виробництвом "брудних бомб" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ.

Метою візитів інспекції є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов'язаних із розробкою "брудних бомб".

В МАГАТЕ наголосили, що місяць тому інспекція перевірила одне з двох місць. Під час перевірки там не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

Звинувачення РФ про виробництво в Україні "брудної бомби"

Фейки про нібито розробку в Україні "брудної бомби" та підготовку до її застосування почали ширитися 23 жовтня 2022 року.

Згодом аналогічну заяву зробив на закритому засіданні Радбезу ООН постпред Росії Василь Небензя. Він наголосив, що Україна може створити небезпечну зброю, приховавши цей факт від світової спільноти.

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що РФ запустила фейк про "брудну бомбу", аби примусити Україну та Захід до перемовин. За його словами, програючи на війні в Україні, президент Росії Володимир Путін всіма можливими шляхами демонструє, що він готовий допустити будь-яку катастрофу – екологічну або ядерну.

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