Голова правління "Нафтогазу" вважає, що існують важелі, щоб газопровід, навіть якщо його добудують, ніколи не запрацював.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що Україна продовжує працювати над тим, щоб після завершення будівництва "Північного потоку-2" газопровід не запрацював.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами Вітренка, попри ймовірну добудову "Північного потоку-2" в найближчі місяці, боротьбу проти кремлівського проекту поки не варто вважати програною.

"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти "Північного потоку-2" триває. Битва, яка програна - це безпосередньо будівництво "Північного потоку-2", виглядає так, що він буде добудований. Але поточна битва, яку ми ведемо - це за те, щоб газопровід, навіть якщо його добудують, ніколи не запрацював. Це можливо", - цитує голову правління "Нафтогазу" його прес-служба.

Вітренко запевняє, що існують для цього важелі.

"Є важелі, і ми зараз їх активно задіємо", - підсумував він.

Переговори щодо "Північного потоку-2": що необхідно знати

21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Тамара Отовська