Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що Україна продовжує працювати над тим, щоб після завершення будівництва "Північного потоку-2" газопровід не запрацював.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
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За словами Вітренка, попри ймовірну добудову "Північного потоку-2" в найближчі місяці, боротьбу проти кремлівського проекту поки не варто вважати програною.
"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти "Північного потоку-2" триває. Битва, яка програна - це безпосередньо будівництво "Північного потоку-2", виглядає так, що він буде добудований. Але поточна битва, яку ми ведемо - це за те, щоб газопровід, навіть якщо його добудують, ніколи не запрацював. Це можливо", - цитує голову правління "Нафтогазу" його прес-служба.
Вітренко запевняє, що існують для цього важелі.
"Є важелі, і ми зараз їх активно задіємо", - підсумував він.
Переговори щодо "Північного потоку-2": що необхідно знати
21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.
Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.
Німеччина має намір призначити спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.
Німеччина заснує "Зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.
Історія газопроводу
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".
Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.