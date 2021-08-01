За словами Вітренка, ціна на газ може бути знижена в тому випадку, якщо Україна перестане імпортувати газ.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про те, що за виконання певних умов в Україні може бути знижена ціна на газ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте також$495 за тисячу кубометрів: Ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум

За словами Вітренка, ціна на газ може бути знижена в тому випадку, якщо Україна перестане імпортувати газ, а замість цього буде займатися його експортом.

Вітренко зазначив, що ціна на газ може знизитися з 15 гривень за кубометр приблизно до 11-12 гривень за куб.

"Для цього необхідно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо газ власного видобутку, або газ через Україну заходив, а потім йшов до Європи", - сказав Вітренко, додавши, що це має бути газ не тільки з РФ, але й інших східних країн.

"Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом - це теж те, над чим ми працюємо", - підкреслив він.

Ціна на газ: що необхідно знати

Раніше глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що російський газовий монополіст "Газпром" шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

29 липня 2021 року ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину.

Автор: Олена Коваленко