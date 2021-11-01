Факторами такого підвищення ціни могли стати низькі запаси вугілля на складах і проблеми з імпортом електроенергії з РФ та Білорусі.

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку "на добу вперед" (РДВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за добу зросла на 25,6% - до 3491 грн за МВт-год.

Про це свідчать дані держпідприємства"Оператор ринку".

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Станом на 1 листопада ціни на електроенергію в зоні "Об'єднана енергосистема України" в піковому навантаженні на добу зросли на 39,2% - до 3999,9 грн за МВт-год, в базовому навантаженні - на 27,6% - до 3208 грн за МВт-год, а в години мінімального навантаження – на 10,7% – до 2416 грн за МВт-год.

Таким чином, середньозважена ціна на електроенергію, яку купують підприємства і бізнес в зоні "Об'єднана енергосистема України", за день зросла майже на 26% - до 3491 грн за МВт-год.

Таке зростання цін може бути наслідком низьких запасів вугілля на складах, а також скасування імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, який планувалося відновити з 1 листопада.

Середньозважена ціна на електроенергію в торговельній зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, за день підвищилася незначним чином і склала 2199,47 грн за МВт-год.

Ціна на електроенергію:

Зростання цін на оптовому ринку електроенергії має сильний вплив на промислові підприємства, адже робить їх продукцію на міжнародних ринках неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електроенергії зрештою примушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці договори укладаються за день до періоду покриття.

26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

За даними Міненерго, на 29 жовтня на складах семи ТЕС не було гарантованих запасів вугілля.

30 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Автор: Ганна Бредіхіна