За словами міністра енергетики, це дасть змогу виробникам формувати комерційну стратегію продажу електрики і виходити на різні сегменти ринку.

Міністерство енергетики запропонує виробникам електрики з відновлювальних джерел енергії замість отримання «зеленого» тарифу вибрати схему «преміального продажу» електрики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Міненерго працює над правовою базою для залучення гравців ВДЕ для участі їх у ринку електричної енергії. Одним з механізмів такого залучення є перехід на вибір від систем підтримки виробників "зеленого" тарифу до системи Feed-in Premiums. Це дасть змогу виробникам бути повноцінним учасником ринку електроенергії, формувати свою комерційну стратегію продажу і виходити на різні сегменти ринку", - сказав він.

Також Міненерго розробляє зміни до системи підтримки виробників малої генерації, сказав він, не уточнивши які саме.

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Що таке Feed-in Premiums

За схемою пільгової премії (Feed-in Premiums) електроенергія з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зазвичай продається на спотовому ринку електроенергії, і виробники ВДЕ отримують премію понад ринкову ціну на їх виробництво електроенергії.

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Автор: Ганна Бредіхіна