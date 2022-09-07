Дебіт газу становить понад 120 тис.куб. м на добу.

Підприємство "Укргазвидобування" на родовищі у Харківському регіоні на глибині понад 6 тис. метрів відкрило значні поклади газу.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що за результатами випробувань на пошуковій свердловині, спроектованій згідно з даними новітніх 3D-сейсморозвідувальних досліджень, "Укргазвидобування" - дочірня компанія "Нафтогазу", отримала дебіт газу понад 120 тис.куб. м на добу.

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"За внутрішніми оцінками, її потенціал може бути ще більшим. Геолого-геофізична інформація, отримана нашою командою фахівців в результаті закладки, буріння і випробування свердловини, вказує на перспективність промислового освоєння нових покладів", - написав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що отримання промислового дебіту газу з великої за розмірами структури, сформованої ущільненими гірськими породами, є важливою подією освоєння ресурсного потенціалу Східного нафтогазоносного регіону України.

Він додав, що відкриті запаси газу – це вагомий внесок в енергетичну безпеку країни напередодні складного опалювального сезону.

Нова свердловина:

1 вересня у Львівській області запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. куб. м газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходиться на завершальній стадії розробки.

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