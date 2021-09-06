За даними Мінекономіки, середня ціна імпортного газу в серпні зросла на 20%.

Середня ціна імпортного природний газ в Україні в серпні 2021 року, порівняно з серпнем 2020, зросла в 4 рази і склала 427,9 дол. за тисячу кубометрів, при цьому за серпень його вартість зросла на 20%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

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"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 серпня 2021 року, яка становить 11457,13 грн, або 427,9 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за рік вартість ввезеного в Україну газу зросла в 4 рази. У серпні 2020 року ціна була на рівні 106,1 дол. за тис. куб. м.

Ціна на газ: що необхідно знати

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.

Автор: Ігор Орел