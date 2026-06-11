США відновили удари по Ірану: під атакою ППО, радари та центри управління дронами

Під ударами опинилися і об'єкти на півдні Ірану.

Сполучені Штати в ніч проти 11 червня за київським часом знову завдали ударів по території Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), операція стала продовженням відповіді на дії Тегерана, які у Вашингтоні назвали "невиправданою та триваючою агресією".

У заяві CENTCOM зазначається, що о 17:15 за східноамериканським часом американські сили розпочали додаткові удари по низці цілей в Ірані за наказом президента США Дональда Трампа.

Видання The Times of Israel повідомило про серію вибухів у різних районах країни. Зокрема, звуки детонації лунали поблизу Ормузької протоки, а також у західній частині Тегерана.

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За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, який послався на американського чиновника, під ударами опинилися об'єкти на півдні Ірану. Серед цілей називають системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та пункти управління безпілотниками.

Водночас The New York Times повідомляє про ускладнення дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи. За даними видання, делегація Катару залишила Іран без досягнення будь-якого прогресу в переговорах, що суттєво знизило шанси на швидкий дипломатичний прорив.

Іранські ЗМІ також повідомили про вибухи в районі портового міста Бандар-Аббас, неподалік аеропорту та військової авіабази. Крім того, з'явилися повідомлення про можливий удар по нафтохімічному підприємству на газовому родовищі Південний Парс в Асалуйє.

Ескалація на Близькому Сході - останні події

Напруженість між Вашингтоном і Тегераном різко зросла після інциденту з американським вертольотом AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп заявив, що до його втрати причетний Іран, та пообіцяв жорстку відповідь.

У ніч на 10 червня сторони вже обмінялися ударами. США атакували об'єкти ППО та командні пункти, а Іран завдав ударів по американських цілях на Близькому Сході. Після короткої паузи бойові дії відновилися.

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