Іран повністю закрив Ормузьку протоку та пригрозив перетворити регіон на 'пекло', – CNN

Це сталося на тлі ударів США по Ірану.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що повністю закрив Ормузьку протоку для проходу всіх суден на тлі відновлення повітряних ударів США. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що протоку закрили для всіх типів суден – торгових, нафтових та будь-яких інших кораблів.

"Будь-яке судно, яке спробує пройти через протоку, стане мішенню", – йдеться в заяві.

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Також видання цитує командувача Повітряно-космічних сил КВІР Сайєда Хоссейна Мусаві Ефтехарі. Він заявив, що Тегеран може перетворити регіон Близького Сходу "на пекло", якщо США зроблять прохід через Ормузьку протоку небезпечною.

Водночас Центральне командування США спростовує заяву про те, що Іран заблокував протоку. У Вашингтоні заявили, що торгові судна продовжують проходити через неї.

Втім іранські державні ЗМІ повідомляють про зіткнення між іранською та американською арміями в протоці. Повідомляється, нібито Іран уразив два судна в цьому регіоні. Тоді як у США запевняють, що жоден американський військовий корабель не зазнав ураження.

Ситуація на Близькому Сході: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 11 червня США відновили удари по Ірану. Як заявив президент Дональд Трамп, операція стала відповіддю Вашингтону на збиття іранцями американського вертольота.

За даними США, ціллю атаки стали системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та пункти управління безпілотниками Ірану. Тим часом ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вибухи чули у низці регіонів Ірану, зокрема і біля Ормузької протоки.

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