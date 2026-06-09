Дефіцит пального змушує РФ зменшувати експорт нафти, – Reuters

Удари українських безпілотників по портовій інфраструктурі, трубопроводах та НПЗ із березня суттєво скоротили внутрішню переробку.

Росія змушена скорочувати експорт сирої нафти у червні, перенаправляючи частину сировини на внутрішню переробку через дефіцит пального, що посилився після серії ударів українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі, повідомляє Reuters.

За даними джерел, відвантаження нафти із західних портів Росії – Приморська, Усть-Луги та Новоросійська – може знизитися з приблизно 2,5 млн барелів на добу у травні до близько 1,7 млн барелів у червні. Частково це пояснюється також зменшенням видобутку.

Кремль планує збільшити завантаження нафтопереробних заводів на 250–400 тис. барелів на добу, щоб компенсувати сезонний попит на пальне та подолати дефіцит у внутрішніх регіонах. У результаті частину нафти, яка раніше прямувала на експорт, перенаправляють на переробку всередині країни.

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Ключовим фактором змін стали удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, трубопроводах і портовій інфраструктурі, які, за даними Reuters, із березня суттєво вплинули на роботу галузі. У квітні Росія зафіксувала падіння видобутку на 300–400 тис. барелів на добу – найбільше з часів пандемії COVID-19.

Дефіцит пального в РФ

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму почали діяти обмеження на продаж бензину. Зокрема, російська окупаційна влада запровадила ліміти на придбання пального марок АІ-95 та АІ-92, а частину запасів спрямовує насамперед для потреб комунального та соціального транспорту, що викликає незадоволення та критику з боку автомобілістів.

Пізніше стало відомо, що через атаки українських дронів по російській нафтопереробній інфраструктурі, проблеми з бензином вже поширилися щонайменше на 15 суб’єктів РФ, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Про перебої з постачаннями також повідомляють жителі тимчасово окупованих українських територій, зокрема частини Луганської та Донецької областей.

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