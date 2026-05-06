Світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами: скоро може статися 'точка перелому'

Світові запаси нафти у квітні зазнали рекордного скорочення на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Останній посилює ризики перебоїв постачання та може спровокувати новий стрибок цін напередодні туристичного сезону. Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками S&P Global Energy, обсяги сирої нафти в сховищах зменшилися майже на 200 млн барелів, що еквівалентно приблизно 6,6 млн барелів на добу.

Це відбулося навіть попри те, що високі ціни вже призвели до скорочення попиту приблизно на 5 млн барелів на добу – найбільшого падіння за межами періоду пандемії COVID-19.

"Це величезний масштаб, значно вищий за звичний діапазон", – зазначив керівник напряму досліджень ринку нафти S&P Джим Беркгард. За його словами, у звичайний місяць світові запаси коливаються лише на кількасот тисяч або максимум на мільйон барелів.

Загалом через війну з Іраном нафтовий ринок уже втратив близько 1 млрд барелів. Попри те що попит швидко знижується, пропозиція скорочується ще стрімкіше. Це створює умови, за яких ціни на нафту можуть продовжити зростати.

Від початку бойових дій наприкінці лютого нафта помітно подорожчала. Іран і США обмежували рух через Ормузьку протоку – один із ключових морських маршрутів для постачання енергоносіїв. Додатково ситуацію ускладнили удари по енергетичній інфраструктурі в регіоні, що ще більше порушило стабільність постачання.

Трейдери попереджають: різкий стрибок цін може відбутися тоді, коли глобальні запаси опустяться нижче критично важливого рівня. Деякі аналітики вважають, що така "точка перелому" може настати вже протягом кількох тижнів.

У вівторок еталонна нафта Brent подешевшала приблизно на 4% – до близько $110 за барель. Це сталося після продовження перемир’я між Іраном та США.

У висновках S&P Global Energy враховуються як запаси, що зберігаються урядами та компаніями, так і нафта, яка перебуває на танкерах у морі. До загального скорочення також входять обсяги, які США раніше вивільнили зі Стратегічного нафтового резерву у відповідь на енергетичну кризу.

Формально світові запаси нафти становлять близько 4 млрд барелів, однак значна частина цього обсягу використовується для забезпечення щоденного функціонування енергосистеми.

Йдеться про підтримку роботи нафтопереробних заводів, тиску в трубопроводах і безперервності логістичних ланцюгів. Таким чином, доступний для швидкого використання резерв є значно меншим.

За оцінкою Goldman Sachs, глобальні запаси нафти вже наблизилися до найнижчого рівня за останні вісім років. У банку зазначають, що у світі залишилося лише близько 45 днів запасів нафтопродуктів – зокрема бензину, дизельного пального та авіаційного керосину. Найбільш помітне скорочення фіксується в регіонах Азії та Африки.

У Північній Європі запаси авіаційного пального у квітні впали до найнижчого рівня за шість років. У США запаси бензину можуть знизитися до історичного мінімуму вже влітку – у період пікового автомобільного сезону.

Попри те що середні ціни на автозаправках у США наближаються до $4,50 за галон ($1,19 за літр), американські споживачі поки що суттєво не скорочують використання пального.

За підрахунками банку, приблизно кожен одинадцятий барель нафти у світі припадає на американських автомобілістів. Запаси нафти в США можуть знизитися нижче 200 млн барелів до кінця серпня – до рівня приблизно одного тижня споживання.

Загалом США поки що не відчули повного ефекту кризи: запаси сирої нафти в країні залишаються вищими, ніж у той самий період минулого року. Основне скорочення глобальних резервів, за даними S&P, наразі припадає на Азію.

Керівник напряму досліджень нафтового ринку S&P Джим Беркгард застерігає, що різке зменшення американських запасів може стати тригером для ширшої паніки на ринку. На його думку, найгостріша фаза кризи ще попереду.

Раніше УНІАН повідомив, що РФ рекордно заробляє на експорті нафти, навіть попри українські удари. В період із 5 квітня по 3 травня 2026 року російські компанії в середньому щотижня реалізовували нафту на суму близько 2,42 млрд доларів.

Зазначається, що Росія вже другий тиждень поспіль збільшує обсяги експорту "чорного золота" на тлі відновлення інфраструктури після попередніх ударів українських безпілотників по ключових експортних портах.

Загалом з початком війни в Ірані доходи Кремля від експорту нафти суттєво зросли. За підсумками березня вони злетіли до максимуму за чотири роки. Цьому також сприяло продовження США дії санкційного винятку, який дозволяє закупівлю російської нафти, відвантаженої до 17 квітня.

