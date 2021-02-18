Компанія також планує вийти на ринки електроенергії та теплопостачання.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" хоче зайняти не менше 30% ринку поставок газу населенню, тоді як зараз частка компанії становить близько 10%.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході презентації бізнес-стратегії компанії.

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"У нас в "Нафтогазі" є кодове слово, яке ми використовуємо для роздрібного ринку - газовий Uber. Ми хочемо, щоб всі споживачі України могли отримати такий же якісний, простий, прозорий і справедливий сервіс. Ми хочемо отримати клієнтську базу в не менше 30% всіх побутових споживачів України", - сказав Коболєв.

Також він повідомив, що компанія планує вийти на ринки електроенергії та теплопостачання, а також повернути собі позицію найбільшого гравця на оптовому ринку природного газу.

Що цьому передувало

На початок 20201 року газопостачальна компанія «Нафтогаз України» збільшила свою частку на ринку поставок газу для населення України до 10%, тоді як на старті роботи роздрібного газового ринку частка компанії становила 2%.

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

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Автор: Ігор Орел