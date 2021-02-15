Компанії почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і румунська енергетична компанія OMV Petrom уклали меморандум про співпрацю в галузі розвідки та видобутку газу в Україні.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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Повідомляється, що "Нафтогаз" і OMV Petrom почнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.

Згідно з рішенням уряду "Нафтогаз" вже подав документи для отримання 36 спецдозволів для розвідки зазначених ділянок.

Відзначається, що OMV Petrom є для "Нафтогазу" цінним і авторитетним партнером з інвестиційним потенціалом, знаннями та відповідним досвідом роботи в регіоні.

Повідомляється, що раніше компанія OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун в Чорному морі, має знання і технології в області буріння на шельфі та доведений досвід успішної та ефективної розробки ділянок на суші в румунських Карпатах, регіоні, який має загальну геологічну історію з карпатським регіоном України.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року Кабінет Міністрів України надав НАК "Нафтогаз України" дозвіл на дослідно-промислову розробку газоносних надр на шельфі Чорного моря строком на 30 років.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні.

OMV Petrom

Румунська OMV Petrom є найбільшою інтегрованою енергетичною компанією в Південно-Східній Європі.

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Автор: Ігор Орел