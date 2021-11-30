На думку експертів, прив'язка до європейських ринків "помножить на нуль наших споживачів".

НАК "Нафтогаз України" з травня 2022 року прив'яже ціни на газ для населення в Україні до ринкової його вартості в Європі, оскільки 30 квітня 2022 року завершується дія фіксованої ціни на блакитне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив енергетичний експерт Валентин Землянський під час онлайн-дискусії в Energy club.

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За його словами, Україна входить в період турбулентності: невідомо яке рішення Уряд ухвалить щодо дії фіксованої ціни на газ, що спливає 30 квітня 2022 року. До того ж експерт нагадав, що меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність обмежень цін на газ.

"Виходячи з того, що ми взяли на себе зобов'язання не обмежувати штучними бар'єрами ціни, відповідно ми можемо очікувати, що з травня місяця НАК "Нафтогаз України" буде реалізовувати газ ...в прив'язці до європейських хабів", - сказав він.

Землянський вважає, що Україні необхідний свій внутрішній індикатив формування цін на блакитне паливо, оскільки прив'язка до європейських ринків "помножить на нуль наших споживачів".

Як повідомляв УНІАН, згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом, українська влада зобов'язалася не вводити обмеження цін на газ, що поставляється домогосподарствам, і при цьому забезпечити захист незахищених верств населення шляхом надання субсидій на оплату ЖКГ.

На Українській енергетичній біржі середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Ціни на газ:

З 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року для побутових споживачів в нашій країні діють фіксовані ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

При цьому ринкові ціни на газ в Європі значно вищі. 6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. В середині жовтня ціни на газ в Європі почали трохи знижуватися і до кінця листопада закріпилися на рівні тисяча доларів за тисячу кубів.

Ціни на газ в Україні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна є частиною європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива. Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Автор: Ганна Бредіхіна