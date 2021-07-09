Дію тарифного плану "Місячний" призупинено.

НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2021 року пропонує клієнтам нову ціну на газ. Блакитне паливо реалізовуватимуть за єдиною ціною в рамках річного тарифного плану "Фіксований".

Як повідомляють на сайті компанії, єдина ціна становить 7,96 грн за куб.м (з ПДВ, без вартості доставки).

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Дію тарифного плану "Місячний" призупинено. Як відзначили в прес-службі компанії, тарифний план був припинений у зв'язку з його непопулярністю та відсутністю заявок на підключення.

"У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили тарифний план "Річний" у 2020 році, ціна та умови залишаються незмінними до завершення укладеного договору", – сказано в повідомленні.

Вартість газу для постачальника "останньої надії" в липні становить 11,05 грн за куб.м. за такими умовами компанія обслуговує 600 тис. будинків. У "Нафтогазі" підкреслили, що ця ціна розраховується щомісяця за спеціальною формулою, затвердженою Кабміном, в яку входить вартість газу на європейському ринку, курс гривні до євро та інші показники.

Ринок газу в Україні

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

У березні 2021 року НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 грн за кубометр, що на 8% нижче лютневої ціни.

Всі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

Раніше "Нафтогаз" показав вартість газу на липень в рамках місячного тарифу, вона становила 13,13 грн за куб.м. це на 1,19 грн, або 10% більше, ніж було в червні.

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Автор: Олена Коваленко