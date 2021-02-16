Марунич підрахував, що якби "Нафтогаз" не використовував агресивне захоплення ринку, то у компанії зараз було б не 1,2 мільйона, а близько 330 тисяч споживачів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" наростила свою частку на ринку газу в п'ять разів за кілька місяців за рахунок "рейдерства під прикриттям держави".

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив член Правління Української енергетичної асоціації Дмитро Марунич.

Він зазначив, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що на роздрібному ринку його компанія з моменту відкриття ринку газу для населення наростила частку з 2% до 10%. Що в кількісному вираженні, за його підрахунками, означає Зростання з 250 тис. до 1,24 мільйона споживачів.

«Як саме» Нафтогаз» нарощував свою частку, Андрій Коболєв, звичайно, не став розповідати...такий різкий приріст частки ринку стався за рахунок банального рейдерства, причому під прикриттям держави", - написав Марунич.

За інформацією експерта, в липні був створений інструмент «красивого відбирання клієнтів» – постачальник «останньої надії» (ПОН). Однак, умови відбору цього постачальника Міненерго при колишньому главі відомства Ользі Буславець виписало виключно під "Нафтогаз", вважає експерт.

"Іншим постачальникам нічого було навіть ловити на цьому "конкурсі", де було потрібно довести наявність 3,5 мільярдів кубів газу в підземці. Маючи в кишені весь державний видобуток газу, показати такий обсяг для "Нафтогазу" було нікчемною справою. Отримавши такий інструмент як ПОН, компанія почала наступ на ринок, маючи в портфелі близько 250 тисяч клієнтів. Першими потрапили під роздачу дрібні постачальники, на них була відпрацьована схема переведення клієнтів», - написав Марунич.

Як приклад експерт навів "Мелітопольгаз", "Смарт газ систем", "Гадячгаз" і деяких дрібних постачальників – "Монтажник", "Газпостачсервіс", Кременецький УПРГ із загальною базою клієнтів близько 100 тисяч.

"Так "Нафтогаз" отримав перші 100 тисяч нових клієнтів», - пояснив він.

Марунич зазначив, що крім того, вже в жовтні з технічних причин 140 тисяч клієнтів «Кременчукгаз-постачання» на три дні потрапили до ПОН, після чого повернулися до свого постачальника.

"Історія могла б закінчитися на цьому. Але в грудні "Кременчукгаз-постачання «звинуватив публічно» Нафтогаз «у зловживанні статусом постачальника "останньої надії". Компанія розповіла, що разом з платіжкою від ПОНа з рахунком за газ за три дні, «Нафтогаз» розіслав клієнтам заяву про приєднання, яка зобов'язує їх змінити постачальника», - повідомив експерт.

За інформацією члена Енергетичної асоціації, далі "Нафтогаз" почав обслуговувати всіх жителів Донецької області, тому що їх постачальник «Донецькоблгаз» не впорався із завданням постачання газу населенню. І всі клієнти цієї компанії також перейшли на обслуговування «постачальника останньої надії», а слідом і на «Нафтогаз» безпосередньо. За даними НКРЕКП, у компанії було 405 тисяч споживачів.

"Переклад на ПОН, а потім прямо на "Нафтогаз" дуже засмутив ахметівського постачальника Yasno", - написав Марунич.

В якості ще одного прикладу експерт навів "Херсонрегіонгаз". Його власники, за офіційною версією, не змогли закупити газ на грудень, і тому всі їхні клієнти перейшли з 1 грудня на «постачальника останньої надії».

"Але є інша версія, що дуже дружній «Нафтогазу» «Оператор ГТС» відхилив номінацію постачальника на платформі ГТС. Так "Нафтогаз" отримав ще 270 тисяч клієнтів", - повідомив він.

Марунич підрахував, що якби "Нафтогаз" не використовував агресивне захоплення ринку, то у компанії зараз було б не 1,2 мільйона споживачів, а близько 330 тисяч.

"Побутових споживачів газу у нас в країні 12,46 мільйона. Виходить, за вирахуванням клієнтів у Кіровограді, приблизно 0,7% українців змінили постачальника за весь час роботи вільного ринку. Не густо. Такими темпами, звичайно, роздріб за рік не побудуєш і на IPO не вийдеш. Тому все як в лихі дев'яності. Тільки виконання красивіше", - написав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" заявив, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за кілька місяців збільшила свою частку на ринку поставок газу для населення України з 2% до 10%.

1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

У липні Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою "газопостачальна компанія "Нафтогаз України" була визначена постачальником "останньої надії" в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН