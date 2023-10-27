За результатами 2022 року компанія отримала 37 млрд грн збитків.

У першому півріччі 2023 року "Нафтогазу" вдалося суттєво покращити свій фінансовий результат: компанія отримала 6,6 млрд грн прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року збитки компанії складали 55,3 млрд грн. Водночас, консолідований операційний прибуток за цей самий період сягнув 14 млрд грн.

Як повідомили у прес-службі компанії, фінансова звітність групи "Нафтогаз" за 6 місяців 2023 року підтверджена незалежною міжнародною аудиторською компанією.

"Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Негативний результат – наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою. Значних покращень фінансових результатів Групи вдалося досягти завдяки ефективній роботі з дебіторською заборгованістю та врегулюванню питання несанкціонованих відборів газу", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

За результатами 2022 року група "Нафтогаз" отримала 37 млрд грн збитків. Як повідомляв голова компанії Олексій Чернишов наприкінці літа 2023 року, компанія очікувала отримати 2 млрд грн прибутку за результатами першого півріччя 2023 року. Очевидно, план вдалося перевиконати.

Націоналізація облгазів - це треба знати

Український газовий монополіст активно інтегрує у свою структуру облгази, що раніше належали одіозному бізнесмену Дмитру Фірташу.

Процес націоналізації газорозподільчих мереж розпочався у листопаді 2022 року, але активно збирати газорозподільні компанії "Нафтогаз" почав цьогоріч.

На сьогодні "Нафтогаз" вже взяв під контроль 18 облгазів Фірташа. Останнім з них став - "Чернігівгаз", який доєднався до українського газового монополіста 25 жовтня. Ще раніше під крило "Нафтогазу" перейшли "Київоблгаз", "Житомиргаз", "Львівгаз", "Сумигаз", "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та ще низка інших газорозподільних компаній.

Загалом, "Нафтогаз" планує залучити до своєї структури 26 облгазів Фірташа.

Вас також можуть зацікавити новини: