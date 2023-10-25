"Чернігівгаз" став 18 облгазом Фірташа з 26, які планує взяти під контроль "Нафтогаз".

В управління Групи "Нафтогаз" перейшло АТ "Чернігівгаз", ставши 18 з 26 запланованих облгазів Фірташа, який перейшов під контроль держави, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Чернігівські газорозподільні мережі перейшли в управління Групи Нафтогаз", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що підприємство забезпечує доставку газу для майже 360 000 осель. Окрім того, регулює розподіл блакитного палива до бюджетних та релігійних організацій, промислових обʼєктів, а також 12-ти теплокомуненерго регіону.

Входження "Чернігівгазу" до "Нафтогазу" відбулося в межах передачі газорозподільних підприємств під державний контроль.

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До кінця 2023 року НАК "Нафтогаз" планує об'єднати в єдину структуру всі 26 газорозподільних компаній, які раніше належали олігарху Дмитру Фірташу. Його облгази були арештовані судом ще у травні 2022 року.

"Наразі особові рахунки клієнтів, як і тарифи на послуги з розподілу, залишаються незмінними", - уточнили у компанії.

Скарги споживачів

Раніше "під крило" газових мереж монополіста перейшли "Київоблгаз", "Житомиргаз", "Львівгаз", "Сумигаз", "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та ще низка інших облгазів. Найсвіжіша націоналізація – "Волиньгаз". В серпні повідмлялося, що "Нафтогаз" забирає ще більше облгазів, а плутанина зі сплатою зростає.

Тоді в коментарях у соціальних мережах було багато запитань. Споживачі стикалися з проблемами неробочого особистого кабінету, та затримання платіжок за газ від "нової контори".

Зараз плутанина з платіжками продовжується. Люди не розуміють за якими реквізитами платити за отримані комунальні послуги. Деякі зі споживачів стикаються з проблемами під час оплати.

Націоналізація облгазів

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

30 травня 2022 року стало відомо, що Кабінет міністрів України передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані облгази компанії, які пов'язують з Дмитром Фірташем.

Процес націоналізації газорозподільних мереж розпочався у листопаді 2022 року. Операторів так званих облгазів в Україні налічується понад 40.

У березні 2023 року детективи БЕБ разом з СБУ провели обшуки одразу у 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній Фірташа РГК.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази: "Сумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз".

А вже у серпні 2023 року СБУ спіймала на корупції низку керівників "облгазів Фірташа". Правоохоронці оголосила підозру у розкраданні блакитного палива з ГТС України керівникам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу".

15 серпня стало відомо, що "Нафтогаз" забирає ще більше облгазів, а плутанина зі сплатою зростає. Тоді споживачі скаржилися, що у "нової контори" не працює сайт та особистий кабінет, через що стає клопітно сплачувати за газ.

23 жовтня в групу "Нафтогаз" увійшло АТ "Волиньгаз", ставши таким чином вже 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку цього року.

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