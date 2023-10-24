Загалом підприємства теплокомуненерго винні "Нафтогазу" 95 млрд гривень.

Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" складають 95 млрд гривень. Крім того, досі не реалізована компенсація комунальним підприємствам різниці у тарифах.

Таку заяву під час інформаційного телемарафону зробив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши, що складовою такої великої суми заборгованості є як і старі, так і сучасні борги.

"Борги в енергетичній галузі завжди були чимось особливим. Це частина української енергетики. Заборгованості, які стосуються "Нафтогазу", у частині теплокомуненерго, - це 95 млрд гривень. Це фантастичка сума", - повідомив він.

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"Енергетичні" борги - що відомо

За словами українських експертів борги сьогодні є колосальною ключовою проблемою всього енергетичного комплексу. За підрахунками засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенко, борг населення України за ЖКП становить 110 млрд грн.

Національна енергетична компанія "Укренерго" працює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), щоб залучити 150-200 млн доларів для погашення боргів перед держпідприємством "Гарантований покупець".

Крім того, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, загальний борг між різними учасниками ринку електричної енергії перевищує 60 млрд грн. Причинами формування заборгованості він назвав некоректну роботу механізмів ПСО і суттєву недофінансованість тарифів "Укренерго".

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