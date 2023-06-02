Також відключення є в Київській області.

У трьох районах Києві через значне погіршення погодних умов є часткові відключення енергопостачання. Як повідомила компанія ДТЕК, також відключення є в області.

"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини. Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають енергетики, складні погодні умови спричиняють падіння дерев та обрив проводів. Громадян закликають не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі.

Відео дня

У Київській міськдержадміністрації попередили, що в столиці крім грози та сильних поривів вітру, прогнозується злива, у зв’язку з чим гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування у місцях можливих підтоплень.

КП "Київпастранс" вже повідомив про затримку в русі низки тролейбусних маршрутів у зв’язку з падінням на проїжджу частину дерев. Це стосується тролейбусів №6, 18, 33, 28.

Крім того, затримується рух тролейбусів № 4,24,25,26,28,35,36 по пр. Свободи з причини відключення електоропостачання зі сторони "Київенерго".

Негода у Києві

У Києві після довготривалої спекотної та сонячної погоди сьогодні вирував ураган, негода спричинила повалення дерев.

За прогнозами синоптиків, така погода утримається у столиці до кінця доби. оголошено І рівень небезпечності.

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