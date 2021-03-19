За словами президента Литви, Росія "намагається використовувати проект електростанції для розширення свого впливу".

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа закликав Україну підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді України.

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Науседа підкреслив:"Будівельник електростанції - Росія - не тільки піддав ризику здоров'я жителів регіону, а й намагається використовувати проект електростанції для розширення свого впливу".

Він підкреслив, що "зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не тільки Литви, а й України".

Так, він закликав Україну підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської атомної електростанції.

"Хочу публічно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської атомної електростанції та не купувати електроенергію, вироблену в Острівці", - підкреслив Науседа.

Він також додав, що Литва з великими надіями дивиться на проект синхронізації країн Балтії з електричними мережами континентальної Європи.

"З точки зору Литви, кожній державі нашого регіону, яка намагається зменшити вплив Росії, необхідно зміцнювати енергетичну незалежність", - сказав президент.

Він зазначив, що своєчасні інвестиції дозволили Литві "зменшити пряму загрозу, яку несуть такі нові російські енергетичні проекти, як трубопровід Nord Stream 2".

"Тому радіємо, чуючи, що й Україна має намір відправитися шляхом синхронізації електричних мереж з континентальною Європою", - підсумував Науседа.

Позиція Литви щодо "Північного потоку-2"

20 лютого 2021 року міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" має бути призупинено до парламентських виборів у Росії для здійснення тиску на Москву з вимогою проведення демократичних реформ.

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Автор: Тетяна Поляковська