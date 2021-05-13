Джо Байден наголосив, що ФБР не вірить у причетність Путіна до хакерської атаки.

Вашингтон має вагомі причини вважати, що за кібератакою на найбільший газопровід США Colonial Pipeline стоять хакери, які проживають в Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Hill.

"Ми не вважаємо, що російський уряд був причетний до цієї атаки, але у нас є вагомі підстави вважати, що злочинці, які вчинили напад, проживають в Росії", - сказав Байден із посиланням на дані ФБР.

На запитання про те, чи впевнений він, що президент Росії Володимир Путін не причетний, Байден наголосив, що ФБР не вірить у причетність Путіна.

Байден сказав, що він може колись обговорить цей напад із Путіним.

Colonial Pipeline заплатила хакерам викуп

За даними Bloomberg News, компанія Colonial Pipeline в п'ятницю виплатила східноєвропейським хакерам майже 5 мільйонів доларів, передає Голос Америки. Компанія заплатила викуп у криптовалюті. В Colonial Pipeline поки не коментували цю інформацію.

Як повідомляє Bloomberg News, після отримання платежу хакери надали інструмент дешифрування для відновлення комп'ютерної мережі, але компанія використовувала власні резервні копії, щоб відновити систему, оскільки інструмент працював повільно.

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Кібератака на трубопровід Colonial Pipeline

Коментарі президента США пролунали наступного дня після того, як Colonial Pipeline оголосила, що відновить роботу після її припинення внаслідок хакерської атаки з використанням того, що ФБР визначило як варіант програми-здирника DarkSide.

Щоб пом'якшити дефіцит пального на час перебоїв з поставками, адміністрація тимчасово призупинила дію закону 101-річної давнини, який вимагає, щоб перевезення товарів між портами США здійснювалося виключно американськими суднами з американським екіпажем - щоб до роботи могли приєднатися танкери під іноземними прапорами.

Також Білий дім призупинив дію деяких інших вимог у сфері та дозволив 10 штатам давати дозвіл на більше завантаження пального для транспортування, ніж у звичайний час.

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Автор: Олександр Топчій