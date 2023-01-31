"Черкасиобленерго" та "Прикарпаттяобленерго" змогли повністю налаштувати інформування населення про аварійні відключення.

Після проведення перевірок Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) деякі обленерго в Україні виправили помилки і своєчасно попереджають споживачів про відключення електроенергії.

Про це в ефірі марафону повідомив глава Нацкомісії Костянтин Ущаповський, зазначивши, що до ліцензіатів застосовані штрафні санкції.

"Були виявлені недоліки, які полягають в недостатньому рівні інформування та висвітлення інформації про наявність світла в оселях наших громадян", - сказав він.

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За його словами, щотижня регулятор штрафує обленерго, проте є такі компанії, які після перевірки виправляють недоліки. "Черкасиобленерго" та "Прикарпаттяобленерго" змогли повністю налаштувати інформування населення щодо аварійних відключень.

"Ми як регулятор вимагаємо від обленерго, щоб вони чітко будували ці графіки і інформували про їх застосування, щоб населення могло планувати свій розпорядок дня", - сказав Ущаповський.

Глава НКРЕКП зазначив, що регулятор не виключає якісь аварійні випадки відключення електрики через пошкодження обладнання.

"Якісь локальні випадки не співпдіння графіків можуть бути. Але якщо аварійного немає, то обленерго має спланувати відключення і проінформувати про це споживачів", - підкреслив він.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 31 січня 2023 року енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

У зв'язку з постійними відключеннями світла НКРЕКП оштрафувала кілька операторів системи розподілу (обленерго) за неналежне інформування про відключення електроенергії, зокрема "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК одеські електромережі".

Регулятор призначив компаніям санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тис.грн і зобов'язав надалі дотримуватися правил належного інформування споживачів про перерви в електропостачанні. Крім того, на керівників згаданих обленерго накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1,7 тис.грн.

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