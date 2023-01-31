Протягом доби кілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин.

Споживання електроенергії в країні зростає через похолодання, є ризики аварійних відключень.

Як повідомляти НЕК "Укренерго", виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"Споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит", - зазначили в компанії.

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В "Укренерго" нагадали, що в результаті російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) і високовольтна мережа. 13 ракетних і 15 дронових атак завдали істотних пошкоджень об'єктам високовольтної мережі і електростанціям.

"Енергосистема все ще відновлюється після останніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби кілька блоків теплових електростанцій виведені в ремонт з технологічних причин", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють протягом доби. Кожне обленерго в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

"Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах і застосування обмежень", - підкреслили в "Укренерго".

За даними прес-служби, триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

"Після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає більш складним і триває довше", - відзначили в компанії.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 31 січня 2023 року енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, де зараз найбільший дефіцит.

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