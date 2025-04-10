Над вирішенням проблеми працюють понад 20 бригад енергетиків.

Мешканці Львівської області сьогодні, 10 квітня, залишилися без світла через сильні пориви вітру та хуртовину. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Львівобленерго" у своєму Telegram-каналі пише, що станом на 08:00 через негоду знеструмлено 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та шість частково. У зв'язку з цим 17 населених пунктів повністю і 33 частково знеструмлено в різних районах Львівської області:

Північному РЕМ (Красноградсько-Сокальська, Радехівська, Кам'янко-Бузька частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська част.);

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська част.);

Західному РЕМ (Мостиська част.);

Південному РЕМ (Сколівська част.).

Зазначається, що 23 бригади, у складі яких 98 працівників і 34 одиниці техніки, працюють над вирішенням проблеми.

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Погода в Україні 10 квітня

За інформацією Погода УНІАН, 10 квітня погода в Україні буде практично зимовою. У багатьох областях очікується сніг, мокрий сніг і дощі. Тільки на сході країни без істотних опадів. Температура при цьому буде низькою: вночі "мінус", а вдень - невеликий "плюс".

Крім того, у Карпатах спостерігається значне погіршення погодних умов - сильний сніг та снігові замети.

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