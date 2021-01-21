Уряд був обізнаний про ризики, пов'язані з відкриттям ринку газу, і мав достатньо часу для прийняття рішень, які дозволили б уникнути кризової ситуації в розпал опалювального сезону.

Державне регулювання ціни на природний газ для населення може бути продовжено більш ніж на два місяці.

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський в ході ток-шоу "Energy Freedom з Андрієм Куликовим".

"Якщо говорити про постанову Кабінету міністрів, то для мене це певний жах, тому що воно ламає навіть те позитивне, що вже було досягнуто на ринку. Більш того, немає ніякої впевненості, що на цьому все закінчиться, в березні цього року", - сказав він.

Уніговський зазначив, що уряд був обізнаний про ризики, пов'язані з відкриттям ринку газу, і мав достатньо часу для прийняття рішень, які дозволили б уникнути кризової ситуації в розпал опалювального сезону.

"Ще в червні робоча група Експертної ради при Міненерго з питань функціонування ринку природного газу звернула увагу на ті ризики, які будуть взимку. Починаючи з вересня ми давали прогнози про збільшення ціни газу на європейських хабах, зокрема, на TTF", - додав він.

За словами експерта, первісна ідея захисту споживачів від різкого стрибка цін на газ і зростання цифр в платіжках цієї зими частково мала ринковий характер. Вона полягала в підписанні прямих договорів між "Укргазвидобуванням" і постачальниками, що дозволило б значно зменшити вартість ресурсу для побутових споживачів, пояснює Леонід Уніговський.

"Ми пропонували трохи поміняти саму ідеологію ПСО і не скасовувати поставки за спеціальними зобов'язаннями, а зробити так, як рекомендував Секретаріат Енергетичної Спільноти. На наш погляд, це була б гнучка система - прозорий продаж українського газу на біржі. Це можна було зробити або шляхом продовження ПСО, або прийняття окремого закону", - зазначив Уніговський.

Він вказав на необхідність впровадження в Україні Gas Release Programme-сукупності заходів, що вживаються практично всіма країнами, що відривають ринок газу. Дана програма передбачає обов'язковий продаж певної частини вітчизняного газу на біржі.

"Якщо ми говоримо про ринок 2021 року, цим потрібно займатися вже зараз - готувати таку програму і послідовно її впроваджувати. До повторного відкриття ринку потрібно готуватися - й це мають бути не просто декларації. Це повинні бути чіткі регламентні дії, які були б зрозумілі всім суб'єктам ринку", - резюмував Уніговський.

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Автор: УНІАН