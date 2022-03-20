Німеччина активізує зусилля, щоб стати менш залежною від російського газу.

Німеччина заявила про укладання довгострокової угоди з Катаром про постачання скрапленого газу, на тлі пошуку Берліном альтернативних постачальників енергії для Росії.

Як повідомляє Financial Times, у Досі в рамках туру в Перську затоку міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що угода зменшить залежність Берліна від російського газу, на який зараз припадає більш ніж половина річних поставок.

Він відмовився розповісти подробиці щодо об'єму газу та інших умов поставок.

У міністерстві економіки заявили, що підписати угоди з підприємствами арабської держави мають окремі німецькі енергетичні компанії, керівники яких супроводжували Хабека в поїздці до Катару.

"Цього року нам все ще знадобиться російський газ, але не в майбутньому", - сказав Хабек.

"Все починається так - тому той, у кого є вуха, повинен почати слухати", - сказав він у завуальованому зверненні до президента Росії Володимира Путіна.

У заяві Катар сказав, що роками він прагнув постачати Німеччині, але дискусії так і не привели до конкретних угод, пише Reuters.

Катар у своїй заяві привітав рішення Німеччини "пришвидшити" розвиток двох терміналів СПГ і сказав, що "відповідні комерційні структури країн відновлять і розвинуть обговорення довгострокових поставок СПГ з Катару до Німеччини".

Як зазначається в заяві міністра з питань енергетики Катару Саада Шеріди Аль-Каабі, під час зустрічі з Хабеком вони обговорили енергетичні відносини та співробітництво між Катаром, одним із найбільших експортерів природного газу, та Німеччиною, а також та шляхи його розширення.

Хабек зазначив, що погоджене з Катаром партнерство передбачає не лише поставки СПГ до Німеччини, але й розробку відновлювальних енергоносіїв, а також заходи з посилення енергоефективності, пише DW.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький концерн E.ON припинив закупівлю нових обсягів газу в торгових компаній російського "Газпрому" в Європі у зв'язку з війною в Україні. Але раптове припинення імпорту енергоносіїв з Росії завдасть удару по E.ON, впевнені в компанії.

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