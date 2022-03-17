Країни планують провести техніко-економічне обґрунтування проекту з будівництва трубопроводу.

Більше тижня тому президент США Джо Байден ввів ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Штати більше не будуть купувати газ і нафту у країни-агресора. Європі прийняти аналогічне рішення набагато важче. Регіон багато в чому залежить від енергоносіїв з РФ, проте різні країни вже шукають рішення. Німеччина розглядає варіант побудови трубопроводу для імпорту зеленого водню з Норвегії. Країни навіть встигли провести попередні переговори.

Відповідною інформацією поділилося видання Bloomberg. Нещодавно міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре обговорили потенційний проект. Вони домовилися провести його техніко-економічне обґрунтування.

"У найближчі місяці і роки буде надзвичайно важливо прискорити розробку альтернативних джерел енергії для Європи в якості заміни російських газу і нафти і створити необхідну для цього інфраструктуру", — сказано в спільній заяві Німеччини і Норвегії.

Німеччина імпортує з Росії від 30 до 60% вугілля, нафти і газу. Однак після вторгнення РФ в Україну держава вирішила кардинально переглянути свою енергетичну політику.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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