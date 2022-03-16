Але раптове припинення імпорту енергоносіїв з Росії завдасть удару по E.ON, впевнені в компанії.

Німецький концерн E.ON припинив закупівлю нових обсягів газу у торгових компаній російського "Газпрому" в Європі у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Група заявила, що, хоча у неї немає довгострокових контрактів на поставку безпосередньо з виробниками газу, невелику кількість в її портфелі було придбано у торгових компаній "Газпрому". Компанія припинила закуповувати нові обсяги.

Генеральний директор групи Леонхард Бірнбаум водночас попередив, що раптове припинення імпорту енергоносіїв з Росії завдасть удару по E.ON.

"Російський ринок не входить до числа наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас", - сказав він на щорічній прес-конференції групи.

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