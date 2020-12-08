Німеччина також звільняє експортерів металопродукції від доплати за "зелений" тариф на електроенергію.

Федеральне міністерство економіки Німеччини має намір звільнити виробників "зеленого" водню, що використовують у своєму виробничому циклі електроенергію з відновлюваних джерел енергії, від сплати надбавки для підтримки "зелених" енергетиків.

Про це, як пишуть "Українські новини", повідомляє видання S&P Global з посиланням на юрфірму Pinsent Masons.

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Очікується, що ця норма буде зафіксована в поточній реформі Закону про відновлювані джерела енергії (Renewable Energy Sources Act, EEG 2021). Відповідне положення міститься також у Національній водневій стратегії, затвердженій урядом Німеччини в рамках переходу на безвуглецеву кліматично нейтральну економіку до 2050 року.

Новий закон EEG 2021 знаходиться на фінальній стадії прийняття і набуде чинності, як очікується, на початку наступного року. Нещодавно в Бундестазі пройшли слухання з приводу відповідної постанови Федерального уряду, зараз він знаходиться на розгляді Комітету з економрозвитку.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки Німеччини, "зелена" надбавка в тарифі на електроенергію скорочується до нуля тільки для тих заводів, що виробляють "зелений" водень, які будуть запущені до січня 2030 року. Мета нововведення - не допустити відтік водневих виробничих потужностей за межі Німеччини.

Надбавка до тарифу на електроенергію в Німеччині для виплат виробникам з ВДЕ у 2019 році становила 6,41 євроцента за кВт.- у 2020 році її розмір знаходиться в межах 6,5 - 6,7 євроцента.

Нагадаємо, що раніше міністр екології Франції Барбара Помпілі повідомила про намір Уряду Франції ретроспективно скоротити тарифи для сонячних і вітрових електростанцій, побудовані у 2006-2010 роках, для зменшення поточних виплат їх власникам.

Як пояснила Помпілі, така ініціатива французького уряду пов'язана з тим, що власники сонячних і вітрових електростанцій отримують надприбутки.

Скорочення тарифів торкнеться близько 800 великих проектів, у тому числі близько 150 проектів держкомпанії Electricitede France SA. Франція зараз платить Власникам цих проектів 750 млн євро на рік і за рахунок зниження тарифів минулих років планує заощадити 400 млн євро на рік, або 4 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, що Німеччина також звільняє експортерів металопродукції від доплати за "зелений" тариф на електроенергію. Це пов'язано з тим, що металургам необхідно конкурувати на зовнішніх ринках з іншими виробниками, у яких енергетичні витрати нижче.

В Україні 21 липня Верховна Рада прийняла закон 810-IX про зниження і компенсацію "зеленого"" тарифу енергетикам. Проте, навіть після такого скорочення "зелений" тариф в Україні більш ніж у 2 рази вище, ніж у Німеччині.

Раніше Європейська комісія заявляла, що у 2-му кварталі ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж у Європі.

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Автор: УНІАН