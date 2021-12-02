До цього Калугін протягом п'яти років працював у ПАТ "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз України" призначив члена правління компанії Маврикія Калугіна новим виконавчим директором групи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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На посаді головного виконавчого директора Калугін відповідатиме за підвищення темпів розвитку та забезпечення прибутковості "Нафтогазу", координуватиме роботу з пошуку нових бізнес-можливостей, забезпечуватиме реалізацію інвестиційної політики компанії. Також до переліку його відповідальності будуть входити питання операційних стандартів охорони та продуктивності праці на підприємствах "Нафтогазу".

Калугін протягом п'яти років працював у ПАТ "Укрнафта" на позиціях, зокрема, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки.

Крім того, на посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу "Групи Нафтогаз" був призначений Сергій Боєв, який до цього був начальником Департаменту стратегії та бізнес-аналітики НАК "Нафтогаз України".

Боєв організовуватиме та координуватиме роботу з розробки корпоративної стратегії та консолідованого бізнес-плану групи, діяльність аналітичної функції та управління інвестиціями "Нафтогазу". Він, зокрема, відповідатиме за портфельне управління бізнесами та активами групи компаній. Він також здійснюватиме впровадження нових перспективних напрямків діяльності, зокрема, напрямків зеленої енергетики, включаючи залучення партнерів та необхідних ресурсів для перетворення таких напрямків у нові бізнеси "Нафтогазу".

Раніше Боєв працював на посаді директора з розвитку бізнесу АТ "Укргазвидобування", де здійснював управління стратегічним і бізнес-плануванням, займався розробкою системи управління ефективністю, управління інвестиціями та підтримки зусиль із залучення партнерів.

Кадрові перестановки в "Нафтогазі":

28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Після цього в "Нафтогазі" відбулися серйозні кадрові перестановки.

Вітренко був звільнений з посади виконавчого директора "Нафтогазу", яку обіймав з 2018 року, в липні 2020 року.

Автор: Ганна Бредіхіна