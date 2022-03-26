Високовольтну лінію після ворожих обстрілів ремонтували в 6 місцях.

Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлено.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" змогли полагодити високовольтну лінію і відновити електропостачання у Святошинському районі, який вранці залишився без світла в результаті бойових дій в передмісті – в напрямках Гостомеля та Ірпеня.

Зазначається, що наразі тривають роботи з підключення окремих споживачів. Ремонтні роботи довелося проводити в шести місцях.

За даними київської влади, вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній 100 кВ. у зоні знеструмлення опинилися також заклади охорони здоров'я, які перейшли на резервне харчування. На правому березі протягом дня спостерігався знижений тиск води.

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