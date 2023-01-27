В результаті ракетного удару по Одеській області сильно пошкоджений об’єкт енергетики.

Споживачі в Одеській області мають готуватись до більш тривалих відключень електроенергії через вчорашній удар ворога по енергетичному об’єкту.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону. За його словами, в результаті ракетного удару по Одеській області є дуже багато пошкоджень, які енергетикам потрібно полагодити протягом певного часу. В області одна з найскладніших ситуацій.

"Потрібно готуватися до більш тривалих відключень, до, нажаль, нестабільної роботи мережі до тих пір, поки не буде встановлене обладнання замість пошкодженого і не буде відновлена більш-менш стабільна робота для передачі необхідного обсягу, яка відповідає графікам. Для цього потрібно декілька днів", - сказав він.

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При цьому об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельні та водоканали, були заживлені ще вчора.

Останній обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Станом на сьогодні, 27 січня, через дефіцит електроенергії застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях.

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