Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і до масованої атаки 26 січня.

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Наразі аварійні відключення електричної енергії застосовуються у десятьох областях України.

Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що й до масованої атаки 26 січня. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У компанії пояснили, що причина дефіциту потужності полягає в тому, що енергосистема ще не відновилася після попередніх ракетних ударів. А тієї електрики, яка виробляється, не вистачає, аби покрити споживання.

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"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, яким чином застосовуються обмеження для споживання енергії. Зокрема, до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

За інформацією "Укренерго", кожне обленерго в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

"Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час вчорашньої масованої атаки.

"Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами", - додали в компанії.

Як зазначили в "Укренерго", енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Ракетні удари РФ по Україні - ситуація в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Загарбники били дронами і ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях. Внаслідок ворожої атаки в Україні загинули 11 мирних жителів, ще 11 поранені.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Ворог завдав 44 авіаційних удари, з них 18 - із використанням БпЛА типу Shahed-136.

Внаслідок ракетної атаки 26 січня в Київській області зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт. Міністр енергетики України Герман Галущенко також повідомив, що в ході атаки росіян було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що введено аварійні відключення.

Згодом в компанії "Укренерго" зазначили, що в результаті атаки ракетами і дронами 26 січня пошкоджено енергетичне обладнання у кількох регіонах, у Дніпровському регіоні знищено основне високовольтне обладнання.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в результаті сьогоднішньої ракетної атаки на об'єкти української енергетики російські військові потрапили в електричні підстанції, проте ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

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