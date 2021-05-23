Лідер СДПН заявив, що "Північний потік-2" є "важливою інвестицією на час перехідного періоду" у Німеччині.

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борйанс висловився категорично проти припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти в ФРН російський газ.

Про це повідомляє DW.

"Найбільшою дурницею було б побудувати руїну трубопроводу довжиною понад 1000 кілометрів. Це було би сигналом, що в майбутніх проектах не можна покладатися на довгострокове планування", - заявив Вальтер-Борйанс в інтерв'ю газеті Passauer Neue Zeitung, опублікованому в суботу, 22 травня .

Він зазначив, що Німеччина переживає зараз масштабні індустріальні перетворення, та нагадав, що країна зупинила АЕС і відмовляється від вугілля, тому для перехідної стадії до альтернативної енергетики їй потрібен газ.

"Ми не хочемо атомної енергії та плануємо ще й відмовитися від вугілля. Але тоді ми не можемо відібрати в себе ще й газ на перехідній стадії", - вважає лідер СДПН.

"Північний потік-2" є "важливою інвестицією на час перехідного періоду", підкреслив Вальтер-Борйанс.

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Санкції США проти "Північного потоку-2"

Раніше стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

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Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Автор: Денис Прядко