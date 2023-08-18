Європа заповнила свої підземні сховища газом на 90%.

Європа достроково закінчила підготовку до опалювального сезону 2023-2023, заповнивши свої підземні сховища газом на 90%.

Як повідомляє асоціація Gas Infrastructure Europe, станом на 16 серпня запаси газу в сховищах становили 90,12%. Максимального рівня резерви досягли в Іспанії (99,98%), мінімального - в Латвії (77,33%).

У Німеччині - найбільшому газовому ринку Європи - запаси становлять 91,79%.

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Газові сховища України заповнені лише на 28,35%. Закачування може тривати ще два-три місяці, запаси будуть поповнюватися.

Ситуація з газом

З березня 2023 року і на кінець другого кварталу Україна збільшила запаси природного газу на 1,5 млрд кубометрів: до 10,5 млрд кубометрів. До початку опалювального сезону 2023/24 Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу. Це означає, що у нас вже є 75 відсотків запланованих запасів блакитного палива.

"Рівень запасів газу в Україні на кінець березня 2023 року оцінювався в 9 млрд кубометрів, і виріс до 10,5 млрд кубометрів на кінець 2 кварталу", - йдеться у звіті.

Європа шукає місце для зберігання газу. У зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні наступної зими.

12 червня 2023 року повідомлялося про те, що в Європі можуть знадобитися українські газові сховища. Повідомлялося про те, що влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні.

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