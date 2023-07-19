Українські сховища газу заповнені на 75% від запланованого показника.

З березня 2023 року і на кінець другого кварталу Україна збільшила запаси природного газу на 1,5 млрд кубометрів: до 10,5 млрд кубометрів.

Про це йдеться в огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку газу, де ззначається, що до початку опалювального сезону 2023/24 Україна має на меті накопичити 14 млрд кубометрів газу. Це означає, що ми вже маємо 75 відсотків від запланованих запасів блакитного палива.

"Рівень запасів газу в Україні на кінець березня 2023 року оцінювався в 9 млрд кубометрів, і зріс до 10,5 млрд кубометрів на кінець 2 кварталу", - йдеться у звіті.

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Запаси газу під час війни

Станом на листопад 2022 року до опалювального сезону Україна накопичила майже 15 млрд кубометрів газу, з яких за даними "Укртрансгазу" спожила 5,5 млрд кубометрів.

В лютому 2022 року Зеленський зявляв про те, що в Україні достатні запаси газу та вугілля для проходження опалювального сезону.

Станом на 1 лютого 2022 року, тобто за три тижні до російського вторгнення, вперше за роки незалежності в Україні працювали всі атомні блоки наших АЕС.

Українські енергетичні компанії активно готуються до майбутнього опалювального сезону: ремонтуюсь енергоооб'єкти, бурять нові газові свердловини й накопичують на складах вуголь.

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