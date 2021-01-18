Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися до 22,5 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 9 по 16 січня скоротилися на 2,6% - до 22,5 мільярда кубометрів.

Читайте такожКабмін знизив ціну на газ для населенняПро це свідчать дані держкомпанії "Оператор ГТС".

Станом на 16 січня запаси газу в ПСГ були на 27% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (17,7 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 73%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.

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Автор: Ігор Орел