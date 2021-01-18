У підземних сховищах залишилося більше 22 мільярдів кубів газу / REUTERS
Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 9 по 16 січня скоротилися на 2,6% - до 22,5 мільярда кубометрів.
Читайте такожКабмін знизив ціну на газ для населенняПро це свідчать дані держкомпанії "Оператор ГТС".
Станом на 16 січня запаси газу в ПСГ були на 27% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (17,7 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 73%.
Що цьому передувало
- Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).
- Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.
- 28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.
- Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram