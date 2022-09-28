Завдання на найближчі тижні - вийти на 100% готовність до зими.

Готовність паливно-енергетичного комплексу, об'єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури України до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року становить 88%.

Про це під час селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

"Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз маємо майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля", — цитує Шмигаля прес-служба Кабміну.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні — вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров, це дасть можливість придбати 400 тисяч кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

"Все має бути швидко реалізовано, привезено і роздано людям до настання холодів", — зазначив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного обсягу газу для створення резервного запасу. У Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині, за інформацією Міністерства навколишнього середовища, повністю забезпечуються.

Підготовка до опалювального сезону в Україні: що відомо

Раніше Шмигаль заявляв, що на початок жовтня в сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб.м газу. Також є домовленості зі Сполученими Штатами Америки про виділення 2 мільярдів кубометрів газу.

Враховуючи суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

В Кабміні прогнозувати, що цей опалювальний сезон стане найскладнішим в історії України.

Голова КМДА Петро Пантелеєв зазначав, що зима 2022/2023 року для кожного киянина повинна стати перевіркою можливості зберігання тепла.